Vodanovic cuestiona promesas de Kast en seguridad: Eso no era verdad

Santiago, 18 de mayo de 2026. Se reunen Presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

La parlamentaria criticó que el Ejecutivo priorice solo el aumento de penas frente al crimen organizado.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó este domingo la gestión del Gobierno en materia de seguridad y aseguró que el Ejecutivo no ha cumplido las promesas realizadas durante la campaña presidencial.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, la parlamentaria sostuvo que el combate a la delincuencia requiere políticas permanentes y no soluciones inmediatas.

Cuando decíamos que estas eran políticas de largo plazo, teníamos un candidato que ofrecía soluciones mágicas e instantáneas, y la verdad es que eso, todos sabíamos que no era verdad , afirmó.

La senadora además apuntó a la falta de una estrategia concreta por parte del Ejecutivo encabezado por José Antonio Kast.

El Presidente prometió que él tenía un plan, había planes distintos, y esos no existen, eran un Word, eran una línea, y eso es muy delicado jugar con la seguridad, porque la seguridad requiere políticas de largo plazo, requiere políticas de Estado, requiere recursos permanentes , señaló.

Vodanovic también recordó la controversia que se generó tras el anuncio de recortes presupuestarios del 3% a distintos ministerios, medida que inicialmente también afectaba al área de Seguridad Pública antes de ser revertida por el Gobierno.

A juicio de la parlamentaria, aquello reflejó una falta de claridad respecto a las prioridades del Ejecutivo.

El Gobierno erró desde el primer día en no tener claro cuáles eran las políticas que pretendía aplicar y qué iban a cambiar , sostuvo.

En relación con las iniciativas impulsadas por el oficialismo, la presidenta del PS mencionó el reciente caso del exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien enfrentó un turbazo en su domicilio y abatió a uno de los asaltantes.

Sobre ese caso, Vodanovic criticó que el debate se concentre únicamente en endurecer sanciones a través del proyecto de Ley Anti-Turbazos.

Yo estoy de acuerdo, discutamos, subamos las penas, pero eso no es una solución, porque lo que vimos ahí es una banda de crimen organizado, que además se dio que había tratado de ingresar a otra vivienda, que portaba armamento de grueso calibre. Entonces, si no hay una persecución efectiva contra eso, no tenemos posibilidades de terminar con aquello , explicó.

La senadora también abordó la participación de menores de edad en delitos violentos y enfatizó el rol que debería cumplir la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Sin embargo, manifestó preocupación por recientes declaraciones de la subsecretaria Ana Victoria Quintana.

Las actuaciones que hemos visto de la subsecretaria son; decir que el Estado no tiene que hacerse cargo de la seguridad de las personas y segundo, dice que los diputados querían un cuadernito. O sea, un menosprecio a la autoridad legislativa , comentó.

Finalmente, Vodanovic insistió en que el combate a la delincuencia requiere continuidad en las políticas públicas y fortalecimiento institucional.

Requiere una intervención desde el Estado y con una visión de largo plazo, que en vez de decir que en el gobierno anterior no se hizo nada, se validen las políticas públicas que se hicieron y que continúe con los recursos que se les entregaron a las policías , afirmó.

Además, llamó a avanzar en proyectos legislativos pendientes, entre ellos una iniciativa destinada a reducir la duración de la carrera de Carabineros de Chile, la cual según indicó ya estaría en condiciones de ser aprobada.