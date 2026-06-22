Vodanovic por eliminación de contribuciones: "No es justo que sea universal"

Santiago 26 de octubre 2024 Tomas Vodanovic vota en el Teatro Municipal de maipu . 26/10/2024 Edwin Navarro/Aton Chile - EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Santiago 23 Jun. (ATON) -

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó los efectos del proyecto de reconstrucción nacional y comentó sobre la propuesta de los jefes comunales en cuanto al pago de contribuciones.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, abordó los efectos del proyecto de reconstrucción nacional y valoró la propuesta de los jefes comunales en cuanto al pago de contribuciones en el último encuentro en La Serena.

En entrevista con Tele13 Radio, Vodanovic afirmó que "hemos tenido muchas conversaciones, tanto a nivel de alcaldes, con senadores, también con personeros de Gobierno, y la verdad que hay espacios que han sido más fructíferos que otros. Yo quisiera, primero, poner acento en la gran capacidad que tuvieron todos los alcaldes de Chile, no solo los alcaldes del progresismo, en poder llegar a un acuerdo conjunto en el encuentro anual que tuvimos en La Serena".

"Fue un hito político bien importante, porque veníamos bien divididos frente a la contingencia, donde tuvimos algunos conflictos entre nosotros también, pero fuimos capaces, en un encuentro donde asistieron más de 200 alcaldes y alcaldesas de todas las asociaciones chilenas. Esto quiere decir derecha, centro, izquierda, independientes, de poder sacar un voto político conjunto que fue aprobado de forma unánime", indicó.

El jefe comunal destacó que "todos los alcaldes de Chile nos pusimos de acuerdo no solamente en decir 'no nos gusta la megarreforma', porque no fue ese el punto. De hecho, hay muchos alcaldes que sí son favorables a la reforma que está planteando el Gobierno, pero sí en cuanto al punto de las contribuciones".

"Llegamos a un acuerdo que es básicamente decir: entendemos que las contribuciones hoy día le cargan la mano a una serie de personas mayores, que es importante alivianarles la mochila con un aumento del beneficio, pero no es justo que este beneficio sea universal y que beneficie a la totalidad de las personas incluyendo las más ricas del país", complementó.

Vodanovic detalló que "se llegó a un acuerdo en un voto político, aumentemos el grupo beneficiado para no cargarle la mochila a nadie, pero que las personas que más tienen puedan pagar sus contribuciones, porque es el principal mecanismo de financiamiento de los municipios. Y eso ya se aterrizó en una propuesta concreta, que le vamos a entregar esta semana".

"Estamos hablando de las personas mayores de 65 años en hombres, mayores de 60 años en mujeres, los que ganan más de 3 millones de pesos mensuales, pagan la totalidad de sus contribuciones. Los que tienen ingresos mensuales entre un millón y medio y 3 millones de pesos, pagan la mitad de las contribuciones, y toda persona mayor de 60 o 65 años que tenga un ingreso mensual menor a un millón y medio de pesos, no paga nada de contribuciones, quedan totalmente eximidos", detalló.

Finalmente, la autoridad recalcó que "no es solamente crecimiento. Yo creo que aquí hay un espacio para avanzar en una gestión más eficiente del Estado que sí es importante. Nosotros se lo planteamos a asesores del Presidente Kast antes de que asumieran el Gobierno. Les dijimos, si ustedes están interesados en avanzar a una reforma al empleo público, cuenten con los alcaldes".