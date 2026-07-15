Vodanovic por eliminación contribuciones: "Sería la bofetada más grande"

Santiago 10 de marzo 2026. Inauguracion de la 29 Comisaria de La Farfana en la comuna de Maipu. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la discusión por la megarreforma y llamó al Senado a rechazar el artículo que busca eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a la discusión por la megarreforma y llamó al Senado a rechazar el artículo que busca eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda de las personas mayores de 65 años.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Vodanovic dijo que "nosotros hemos concentrado nuestra crítica en un elemento de esta megarrefoma, que es para mí por lejos la medida más regresiva de esta megarreforma que es la eliminación universal del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años".

En esa línea, dijo que "esperaría que hoy día el Senado rechace la propuesta de eliminación total del pago de contribuciones. Si no, es la bofetada más grande que le han dado al municipalismo en su historia".

"No nos queda más que entender que hay un Estado que decide que los alcaldes tenemos que dedicarnos a retirar basura, apagar las luminarias en la noche y mantener las plazas. Y no mucho más", añadió.

En cuanto a la propuesta de los alcaldes, la autoridad afirmó que "mejora el tramo de personas que están exentas. Hay muchas personas que hoy día pagan contribuciones que de aprobarse la propuesta de los alcaldes van a dejar de pagarla, porque el techo va a estar en los 3 millones de pesos".

"Nuestra propuesta fija un mínimo de ingresos, 3 millones de pesos y fija un mínimo de valor de la vivienda, 350 millones de pesos. Cuando tú cumples con ambas condiciones pagas las contribuciones. De lo contrario, tienes beneficios para eximirte", indicó.

Respecto al actuar del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el jefe comunal afirmó que "al menos en mi experiencia, ha tenido disposición a escucharnos, pero no ha tenido ninguna disposición a ceder un milímetro a su postura".

Y mencionó que es una persona muy rígida ideológicamente y con poca disposición a ceder para llegar a acuerdos. Hay personas en política que consideran la capacidad de ceder en tus posturas iniciales para encontrarte en un acuerdo con otro como una debilidad. Yo creo que es una característica indispensable para poder hacer buena política pública .