Vodanovic insiste en que megarreforma "es un mal proyecto para Chile"

Santiago 25 de abril 2026. Partido Socialista de Chile conmemora su 93 aniversario en el Salon de Honor del Congreso Nacional Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 29 May. (ATON) -

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la discusión que se dará en la Cámara Alta por la megarreforma impulsada por el Gobierno.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la discusión que se dará en la Cámara Alta por la megarreforma impulsada por el Gobierno.

En conversación con ADN, Vodanovic explicó que como partido rechazarán en general la iniciativa, "porque es un mal proyecto para Chile, porque recauda menos, porque con esa menor recaudación no se cubren los derechos de las personas".

La legisladora recalcó que basta con leer "lo que han dicho los expertos, no es una cosa que la diga yo, que soy abogada. Lo dicen los economistas transversalmente, lo ha dicho el FMI, lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo".

En esa línea, señaló que el Consejo Fiscal Autónomo expuso en la Comisión de Hacienda que el crecimiento como única fuente de financiamiento no es suficiente .

Por otro lado, la timonel del PS advirtió falta de diálogo prelegislativo y planteó que "no era la obligación de los parlamentarios ir a andar persiguiendo al Gobierno , señaló, junto con agregar que aquí hay un déficit por parte del equipo legislativo, de todo el Gobierno".

En cuanto al traslado de reos desde el expenal Punta Peuco, Vodanovic sostuvo que "debiera ser tratado todo esto con prudencia, no había probablemente como una nueva forma de buscar otro tema para distraer la atención de lo que está ocurriendo con la megarreforma, porque todos los días vemos como se lanzan, desde el Gobierno, distintas ideas, críticas, agresiones, para ir nublando esto".

"Yo creo que las violaciones a los derechos humanos no pueden ser usadas de esta manera", indicó.

Finalmente, la senadora afirmó que los Derechos Humanos son anteriores a toda discusión, son superiores, son derechos universales, que se deben respetar por todos, partiendo por las autoridades, así además lo señala nuestra Constitución y no se deben mezclar con una discusión coyuntural del momento, que por cierto es grave, pero que no me parece equivalente en ningún caso".