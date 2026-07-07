Vodanovic justifica declaraciones de Castro, pero insiste en mesa negociadora

Santiago, 6 de julio de 2026. En la sede del Partido Socialista se reunen las y los presidentes de los partidos de oposicion para abordar los ultimos acontecimientos de la actualidad politica y la Mega Reforma impulsada por el Gobierno Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

"Juan Luis estuvo en la reunión de la mañana, pero se retiró antes porque tenía que ir a la Comisión de Salud. Entonces él no supo el final de la reunión, que era que el jueves nosotros íbamos a volver a juntarnos con los abogados (antes de ir al TC)", explicó.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, justificó las declaraciones del senador Juan Luis Castro (PS) respecto a la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de reconstrucción nacional y descartó que se haya saltado los conductos regulares de la colectividad.

En conversación con Tele13 Radio, Vodanovic recordó que nosotros tuvimos un almuerzo de bancada con el PPD y con el Partido Liberal. A la salida de esa reunión le preguntan a Juan Luis Castro por algunos temas, y él y Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, dicen 'nosotros hemos estado hablando de varios temas, entre otros que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional".

"La verdad es que Juan Luis estuvo en la reunión de la mañana, pero se retiró antes porque tenía que ir a la Comisión de Salud. Entonces él no supo el final de la reunión, que era que el jueves nosotros íbamos a volver a juntarnos con los abogados. Él se fue en el momento en que estábamos adoptando una decisión", explicó.

En esa línea, la parlamentaria manifestó que él da una información que él creía que era novedad, que habíamos estado hablando en el almuerzo, determinando como bancada, el momento de la presentación al TC y eso es lo que él comunica".

Y añadió que "no lo hace desde la mala fe, ni para saltarse los conductos, ni para madrugarse a nadie. Lo hace porque era parte de lo que habíamos conversado durante ese almuerzo".

La timonel subrayó que "todos estábamos de acuerdo en ir al Tribunal Constitucional, pero el tema es cuándo. Si se hacía ahora o se esperaba la total tramitación del proyecto. Entonces, esa fue la discusión, si íbamos cuando se aprobara la norma, y esa fue la discusión".

Vodanovic relató que "Juan Luis lo comunica de buena fe, lo refrenda Vlado Mirosevic. Entonces, en primer lugar, no es el Partido Socialista, es la bancada. Y a partir de eso, los diputados socialistas escuchan esto y sacan una declaración diciendo, nosotros también vamos a ir al Tribunal Constitucional".

En cuanto a la postura del Gobierno sobre la tramitación de la megarreforma, la senadora afirmó que "todavía hay conversaciones pendientes, todavía no sé qué es lo que irá a hacer Paulina Núñez, porque estamos en la votación en particular. Yo esperaría que Paulina Núñez le dé el fin (a la mesa), por una cosa de respeto. Evidentemente, la mesa tenía dos reuniones, al cabo de la segunda reunión no hubo un hito".

El Gobierno, en este afán de echarle para adelante, de sacar esto rápido, de la urgencia y ganar por un voto, ganancias pírricas, no se toma el tiempo de mejorar el proyecto, de escuchar a otros, porque la soberbia no es buena. Y el proyecto tiene deficiencias graves y eso es lo que le hemos tratado de explicar al Gobierno en distintas ocasiones y no se mueven de ahí , sentenció.