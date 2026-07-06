Vodanovic: "No buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto"

Santiago, 1 de julio 2026. Se realiza punto de prensa tras la conformacion de una mesa politica, que reune al ministro de Hacienda, la presidenta del Senado, senadores oficialistas y de oposicion, en la Sede Santiago del Congreso Nacional. Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la mesa de trabajo del Senado por la megarreforma y sostuvo que "no buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto".

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a la mesa de trabajo del Senado por la megarreforma y sostuvo que "no buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto".

Aquí hay un proyecto que está desfinanciado, que no tiene compensaciones, y nosotros lo que hemos solicitado es mejorarlo. La verdad es que, ustedes saben, el Gobierno tiene los votos para aprobarlo; de hecho, lo hizo en general sin los votos de la oposición", señaló.

En ese sentido, la senadora afirmó que "por responsabilidad política, nosotros hemos aceptado la propuesta de la presidenta del Senado, entendiendo que es el Parlamento el lugar donde deben conversarse los temas y nosotros somos legisladores. Por lo tanto, tenemos que buscar legislar de la mejor forma y con el menor impacto para la gente".

"Esa es la posición que tenemos y por eso hemos estado asistiendo a estas reuniones, donde no buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto", añadió.

Vodanovic mencionó que "vamos a seguir bajo las instrucciones, en este caso, de nuestro jefe de bancada hoy día. Entiendo que hay una reunión donde vamos a revisar todas esas indicaciones".

Finalmente, la timonel del PS dijo que harán "una revisión del tema de la inconstitucionalidad y de las indicaciones" durante la reunión con los presidentes de partidos y jefes de bancada de oposición.