Vodanovic: El Plan Retorno parece ser el Plan Devuélvase Solo

Colchane, 15 de Febrero del 2022. Un grupo de venezolanos retenidos por carabineros y el ejercito por entrar de manera irregular al pais, no fueron aceptados en su reconduccion a Bolivia. Alex Diaz/Aton Chile - ALEX DIAZ/ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

La timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, manifestó su preocupación respecto a que "no tengamos una focalización, por ejemplo, respecto a aquellas personas que tienen la sentencia de expulsión".

La timonel del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, abordó la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Vodanovic criticó que el mandatario firmara un proyecto que busca aumentar el endeudamiento contemplado en la Ley de Presupuestos 2026 en US$6.200 millones, sin anunciarlo en el mismo discurso.

El gobierno tiene que entender que el órgano legislativo y del cual él es colegislador es el Congreso, que merece la información oportuna, fundada, y que una ley como esta es evidente que debe haber sido incorporada en la Cuenta Pública y que el Presidente tuviera señalado los fundamentos , precisó.

En cuanto al plan de retorno voluntario anunciado por Kast, la presidenta del PS manifestó su preocupación respecto a que "no tengamos una focalización, por ejemplo, respecto a aquellas personas que tienen la sentencia de expulsión, que hay que buscarlo, porque en un estado de derecho hay que cumplir las sentencias judiciales".

"Lo que yo esperaría en esto, no solamente es que la gente voluntariamente diga que se quiere ir a su país, sino más bien que el Estado haga cumplir las sentencias judiciales, busque a esas personas, las encuentre y las expulse, sobre todo aquellos que son de mayor peligrosidad social, porque ahí hay personas que están condenadas por delitos o por crímenes", indicó.

Sobre el plan de infraestructura carcelaria, Vodanovic sostuvo que "20.000 plazas carcelarias, un número bastante exiguo porque esa es ya la capacidad que ya está sobrepoblada. Es decir, nos quedamos con suma cero. Yo entiendo que hay un tema de recursos, pero el Presidente comprometió 60.000 plazas durante su campaña, prometió una megacárcel".

Por otro lado, la senadora comentó sobre la discusión de la megarreforma y recalcó que "yo encuentro ningún motivo, en particular, para votar a favor de este proyecto". Además, mencionó que se reunirán este martes con los jefes de los comités del Senado de la oposición y los presidentes de partidos para acordar cómo enfrentarán la tramitación de esta iniciativa.