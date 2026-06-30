Walker y AC: No puede ser que tengan a todo el Congreso paralizado un mes

Santiago 5 de mayo 2026. Democratas realiza un punto de prensa en el Palacio de la Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

El senador de Demócratas señaló que hay que aumentar los requisitos para presentar libelos contra autoridades y exautoridades en el Parlamento.

El senador del Partido Demócratas, Matías Walker, indicó que es partidario de cambiar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, a propósito del libelo en contra del exministro Nicolás Grau.

"Apoyo la moción de aumentar las firmas (para presentarlas) porque apunta a la dirección correcta", dijo el parlamentario en Radio Pauta.

"No puede ser que tengan a todo el Congreso paralizado por un mes, teniendo que distraerse de las agenda de seguridad y económica, que son los temas más importantes del país", añadió.

En la actualidad se exige la firma de diez diputados como mínimo para que un libelo sea viable.

Y sobre la votación de la acusación constitucional contra Grau este martes en la Cámara Alta, que actúa como jurado tras ser aprobada la semana pasada en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, Walker señaló que "no se votará bajo criterio político, pues el Senado se toma muy en serio este rol en las acusaciones debido a lo que representa".

Añadió que "cuando el Senado actúa como jurado esto no puede definirse con criterio político, pues el análisis debe centrarse en determinar si existe un ilícito constitucional y no en evaluar la gestión de una autoridad".

De acuerdo al senador por la Región de Coquimbo, "este tipo de procesos contempla una eventual inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, razón por la cual deben abordarse con la máxima responsabilidad".

"Por eso no puede ser que basten solo diez firmas para una acusación constitucional y tengan a todo el Congreso paralizado por un mes. Antes de llegar a esa instancia debieran agotarse mecanismos como las comisiones investigadoras y las interpelaciones", precisó.

Y respecto del proyecto de megarreforma aprobado la semana pasada en la Sala del Senado por apenas 26 votos, Walker le recomendó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que se apoye en los ministros José García Ruminot (Secretaría General de la Presidencia) y Claudio Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno) para ampliar los apoyos en la Cámara Alta.

"No hay nada que le dé más estabilidad al país que aprobar estos proyectos por una mayoría mucho más amplia", cerró.