Weisse por sala cuna universal: "La protección de los niños es una prioridad"

Santiago 7 de mayo 2026. La comision de Hacienda de la Camara de Diputados discute y vota en general el proyecto de ley para la reconstruccion nacional y el desarrollo economico y social, Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal y aseguró tener "la esperanza" de que se convierta en ley este año.

La diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal y aseguró tener "la esperanza" de que se convierta en ley este año.

En conversación con Cooperativa, Weisse afirmó que la universalización "no es posible hoy, no podemos hacer castillos en el aire. Aquí lo que tenemos que llevar primero en este gobierno son principios de transparencia, de honestidad y de poner los datos ciertos en la mesa del debate y que se conozcan por todos; entender que los números son números y las matemáticas hay que hacerlas cuadrar".

En ese sentido, planteó que la gradualidad de cuatro años para la implementación es una medida necesaria. "El Estado tendrá que hacer un esfuerzo y el ministro Quiroz también. Hay estrechez financiera, hay que dar prioridades y la protección de los niños es una prioridad; habrá que ver desde qué otra institucionalidad se produce un ajuste para que esto avance", indicó.

Respecto al 0,3% de cotización adicional que considera esta propuesta, la jefa de bancada dijo que debe manejarse con cuidado para que "esto no sea un efecto golpeador" y así evitar que "el empleador diga 'esto a mí me complica y contrato menos mujeres'".

"La compensación va por una parte por un aporte del Estado, y por otra, bajar la cotización al subsidio de cesantía que hoy pagan los empleadores", planteó.

La legisladora recalcó que "esto hay que hacerlo con los pies en la tierra, no crear falsas expectativas. Las familias están cansadas de que se les 'venda humo' y que no se logre avanzar en políticas públicas de protección, cuando todos dicen que lo quieren hacer. Tengo la confianza y la esperanza de que esto se va a lograr dentro de este año".