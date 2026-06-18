Wulf asumió coordinación de la fuerza de tarea para buscar a niños haitianos

Santiago 18 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, se reune con autoridades de la Corte Suprema, Senado, Camara de Diputados, Fiscal a Nacional y la Contralor a, junto a los ministros de Interior, Defensa, Canciller a, - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Tras la cumbre en La Moneda encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados, la secretaria de Estado dio a conocer las conclusiones.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió hoy la coordinación de la fuerza de tarea que se encargará de ubicar a los menores haitianos con paradero desconocido tras el ingreso masivo entre los años 2022 y 2025.

Tras la cumbre en La Moneda encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados, la secretaria de Estado dio a conocer las conclusiones.

Primero, la ministra Wulf recalcó "el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso".

Luego, enfatizó que el mandatario hizo "un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca".

Añadió que "como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen".

También anunció que "en las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances "

"Como gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración", finalizó la ministra.