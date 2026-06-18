Publicado 18/06/2026 10:37

Wulf asumió coordinación de la fuerza de tarea para buscar a niños haitianos

Santiago 18 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, se reune con autoridades de la Corte Suprema, Senado, Camara de Diputados, Fiscal a Nacional y la Contralor a, junto a los ministros de Interior, Defensa, Canciller a,
Santiago 18 de junio 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, se reune con autoridades de la Corte Suprema, Senado, Camara de Diputados, Fiscal a Nacional y la Contralor a, junto a los ministros de Interior, Defensa, Canciller a, - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Tras la cumbre en La Moneda encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados, la secretaria de Estado dio a conocer las conclusiones.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, asumió hoy la coordinación de la fuerza de tarea que se encargará de ubicar a los menores haitianos con paradero desconocido tras el ingreso masivo entre los años 2022 y 2025.

Tras la cumbre en La Moneda encabezada por el Presidente José Antonio Kast junto a la Corte Suprema, Congreso Nacional, Ministerio Público, Contraloría y los ministerios involucrados, la secretaria de Estado dio a conocer las conclusiones.

Primero, la ministra Wulf recalcó "el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso".

Luego, enfatizó que el mandatario hizo "un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca".

Añadió que "como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen".

También anunció que "en las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances "

"Como gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración", finalizó la ministra.

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