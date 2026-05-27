Chile.- Rincón y salida de ministras: Si el Presidente lo hizo es porque era necesario" - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

La ministra de Energía dijo que en el Congreso se está trabajando para contar con el aporte el año que viene.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que "no podemos extender el subsidio eléctrico, porque no tenemos facultades".

En declaraciones a Radio T13, la secretaria de Estado añadió que "lo que sí podemos hacer, y es algo que estamos discutiendo con los parlamentarios en las comisiones de Minería y de Energía del Senado y de la Cámara porque ellos lo han planteado, es tener subsidio para el año 2027, lo que no fue considerado en la legislación que aprobamos (en 2024)".

De acuerdo a la exparlamentaria, "respecto de la deuda que estamos pagando, en 2027 no hay subsidio. Y ese tema lo estamos estudiando con Hacienda, con la Dipres y con nuestros equipos, porque entendemos el planteamiento. Vamos a ver cómo lo abordamos para tener una buena política pública".

La ministra recordó que vienen alzas en las cuenta de la luz por la deuda con las distribuidoras, que supera los 800 millones de dólares.

"Viene un alza, pero también viene una rebaja que no es menos importante. Por ejemplo, la rebaja en el norte del país puede llegar incluso al 9%. Pero en regiones como la de Los Ríos y la de Los Lagos, las alzas son de importancia".

Ximena Rincón señaló que las alzas en el sur "tienen que ver con la falta de proyectos que nos permitan abordar la demanda de electricidad Eso es algo que venimos impulsando con mucha fuerza desde que asumimos como gobierno, con la aprobación de diversos proyectos que están entrampados en distintos niveles en el Consejo de Ministros o por otras razones".

La titular de Energía puntualizó que "muchas veces eso tiene que ver con trabas y no respuestas del Estado, por lo que junto a otros ministros estamos agilizando esto, pues al final del día ello se traduce en las cuentas de la luz de las personas".

"Hay que entender que esto hay que hacerlo respetando al medio ambiente y a las comunidades, pero a veces llegamos a unos extremos de reclamos que no logramos entender, lo que se traduce en que a las personas de carne y hueso, de esfuerzo, les sube la cuenta porque no hay proyectos de generación y de transmisión, que son muy importantes", señaló la ministra.

Ximena Rincón dijo que los proyectos son lentos, pero tenemos que partir en un minuto porque esto sigue eternizándose. Desde el punto de vista legislativo estamos construyendo un buen acuerdo, y agradezco a senadores y diputados por su tremendo esfuerzo".

"Así vamos a abordar el tema de la deuda pendiente. Ojalá podamos traducir lo que se está conversando en normas que esperamos anunciar prontamente", cerró.