Ya es oficial: el Sevilla anunció la salida de Alexis Sánchez

Archivo - Chile.- En España sepultaron posible llegada de Alexis a la U o liga "de menor nivel" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Después de que el diario Marca de España adelantara que el delantero chileno no renovaría contrato, el cuadro andaluz informó a través de sus redes sociales la partida del tocopillano y otros jugadores.

A primera hora de este miércoles desde España habían adelantado que la situación de Alexis Sánchez en el Sevilla sufriría un vuelco y finalmente no renovaría el contrato, que finalizó ayer martes, de cara a la siguiente temporada.

Y ya es oficial. El cuadro andaluz confirmó en esta misma jornada, a través de sus redes sociales, la salida del goleador histórico de la Roja, además de otros jugadores.

"Hoy finaliza la vinculación con el Sevilla FC de Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj, Januzaj y Alexis", publicó el conjunto nervionense en su cuenta de Instagram.

"Gracias por vuestra profesionalidad y compromiso. Os deseamos a todos la mejor de las suertes en vuestros nuevos retos profesionales", añadió el elenco blanquirrojo.

Con esto, ahora Alexis Sánchez deberá buscara nuevo club en este mercado de fichajes, donde su destino se debate entre mantenerse en el fútbol europeo, partir a Estados Unidos, Arabia Saudita o regresar a Sudamérica donde en Universidad de Chile de seguro que lo esperan con los brazos abiertos.