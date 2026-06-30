Zandra Parisi cree que emergencia podría abrir vías diplomáticas con Venezuela

Valparaiso, 7 de abril 2026 Punto de prensa de la diputada del Partido de la Gente Zandra Parisi Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Las tragedias humanitarias tienen la capacidad de recordar que por sobre las diferencias políticas siempre debe prevalecer la protección de la vida y la solidaridad entre los pueblos , aseguró la parlamentaria del PDG quien se encuentra con Kast en la cumbre Mercosur.

La diputada de la Comisión de Relaciones Exteriores, Zandra Parisi (Partido de la Gente), afirmó que, a propósito de las gestiones para la ayuda humanitaria tras los terremotos en el país caribeño, Chile y Venezuela puedan retomar sus relaciones diplomáticas.

Las tragedias humanitarias tienen la capacidad de recordar que por sobre las diferencias políticas siempre debe prevalecer la protección de la vida y la solidaridad entre los pueblos , aseguró la parlamentaria quien forma parte de la comitiva que acompaña al Presidente José Antonio Kast durante su participación en la cumbre del Mercosur en Paraguay.

Asimismo, la diputada Parisi afirmó que como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que toda instancia de diálogo permite fortalecer la cooperación humanitaria y brindar asistencia a quienes hoy sufren .

Considerando lo anterior, afirmó que una posibilidad de retomar diálogos entre ambos países debe ser valorada de todas maneras .

No obstante, precisó que si esta emergencia abre un espacio para reconstruir canales de comunicación entre Chile y Venezuela, ese proceso debe darse con responsabilidad, transparencia, y siempre resguardando los intereses de nuestro país y de los miles de chilenos y venezolanos que se han visto lamentablemente afectados por el quiebre de las relaciones diplomáticas .

Finalmente, remarcó que la ayuda humanitaria no debe condicionarse políticamente, pero una eventual normalización de las relaciones requiere avances concretos en materias diplomáticas, consulares y de cooperación, pensando siempre en las personas antes que en las diferencias entre gobiernos .