Zandra Parisi por megarreforma: "No transamos con lo del Sence y la Sala Cuna"

Valparaiso, 20 de julio 2026 Zandra Parisi en la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se refirió a la votación de la megarreforma y confirmó que como bancada rechazarán cuatro puntos de la iniciativa.

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se refirió a la votación de la megarreforma y confirmó que como bancada rechazarán cuatro puntos de la iniciativa.

En conversación con Duna, Parisi señaló que "la idea es que se mejoren. El Sence nos preocupa muchísimo porque es una de las formas que tienen muchos chilenos para poder surgir en la vida".

"No transamos con lo del Sence y la Sala Cuna tampoco, hay que mejorarla. Nuestra idea siempre ha sido que la Sala Cuna Universal este a costo del empleador del padre del menor y no del empleador de la madre", indicó.

Respecto a lo que será la discusión en la Cámara luego que la iniciativa fuera revisada en el Senado, la legisladora afirmó que "son muchas las cosas que se votan. Va a ser larga la sesión, quizás un poco no se va a entender, pero ya estamos en eso".

En cuanto a la decisión de su bancada, la diputada del PDG aseguró que la decisión de rechazar cuatro puntos del proyecto fue unánime. "Esas cuatro indicaciones, nosotros las vamos a rechazar en bloque", precisó.

"En el resto, tenemos algunas diferencias. Los dolores que vive cada diputado es muy distinto. Hoy en día los dolores del norte son mayores a los que tenemos nosotros en la zona centro", añadió.

Pese a ello, la parlamentaria recalcó que "todavía nos queda día y mientras quede día, siempre hay espacio para conversar",