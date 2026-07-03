Zanja fronteriza de Colchane alcanza su etapa final

Arica, 11 de abril. Solo mil metros en un mes es el avance de trabajos en la zanja en la frontera de Chile y Perú a solo metros del complejo fronterizo Chacalluta. Fotos Patricio Banda/Aton Chile. - Patricio Banda

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, llegó hasta la frontera entre Chile y Bolivia para inspeccionar en terreno el avance de la zanja que ejecuta la Dirección de Vialidad del MOP en Colchane.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, llegó hasta la frontera entre Chile y Bolivia para inspeccionar en terreno el avance de la zanja que ejecuta la Dirección de Vialidad del MOP en Colchane.

Durante la visita, la autoridad supervisó el término de la primera etapa de las obras y recorrió distintos puntos del límite internacional para evaluar nuevas medidas de contra movilidad que podrían incorporarse en una segunda fase del proyecto.

El subsecretario señaló que vinimos a constatar en terreno los trabajos que nos ha mandatado el Presidente de la República en una zona de alta complejidad migratoria y que durante años sufrió las consecuencias de la migración ilegal. Hoy podemos verificar que las medidas implementadas están dando resultados concretos .

De acuerdo con la información entregada por la PDI, los ingresos irregulares por este sector disminuyeron desde 286 registros en marzo a solo 24 durante junio, lo que representa una reducción superior al 90%.

Esta información fue ratificada el Ejército y también por Carabineros. Hemos podido comprobar que la implementación de la zanja en Colchane ha significado una disminución significativa del flujo migratorio irregular, lo que demuestra la efectividad de esta medida , destacó la autoridad.

Balmaceda recordó que, a nivel de la macrozona norte, los ingresos irregulares por pasos no habilitados también muestran una importante disminución, registrando una baja del 86% entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo período de 2025.

Respecto al avance de las obras, el subsecretario detalló que "a fines de julio estaremos concluyendo esta primera etapa de los trabajos en este sector. Paralelamente, estamos evaluando nuevas medidas que permitan reforzar aún más las condiciones de seguridad y dificultar la habilitación de nuevos pasos no autorizados".

El subsecretario del MOP estuvo acompañado en la zona fronteriza por el Jefe de Área Fronteriza Tarapacá del Ejército, General de Brigada Luis Ovando; por la Delegada Presidencial Provincial del Tamarugal, Karen Heine, y por el Seremi del MOP de Tarapacá, Enrique Martínez, además de personal de Aduanas, Carabineros, Migraciones, SAG y PDI.

El general Ovando sostuvo que este trabajo de contra movilidad que está en su primera fase, ha logrado en forma exitosa contener todos los eventos que anteriormente se evidenciaban, como tráfico de vehículos menores y mayores y que gracias al estado de avance de la zanja, hemos visto como se ha disminuido ostensiblemente esos eventos .

Obras en el complejo fronterizo y nueva comisaría

Adicionalmente a la construcción de zanja en Colchane, el MOP avanza en las obras de conservación del complejo fronterizo integrado, trabajos que están a cargo de la Dirección de Arquitectura, que representan una inversión cercana a los 11.242 millones de pesos y que ya tienen un 50% de avance.

El proyecto contempla el mejoramiento de los edificios de control de carga, buses y vehículos menores, además de la intervención en servicios esenciales como la planta de agua potable, sistemas de aguas servidas, generadores eléctricos, señaléticas y otras instalaciones críticas para el adecuado funcionamiento del complejo.

También, con el objetivo de resguardar la seguridad en la zona fronteriza en Colchane, el MOP avanza en el desarrollo del proyecto de construcción de la nueva Comisaría de Carabineros. Las obras, que serán desarrolladas por la Dirección de Arquitectura, contemplan una inversión cercana a los 7.500 millones de pesos y está contemplado que se inicien el primer semestre del próximo año.