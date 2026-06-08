Zapallar despide a 8 funcionarios por viajar al extranjero con licencias médicas

Chile.- Líder de alcaldes le ofreció disculpas al Presidente Kast por pifias de ediles - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Alcalde Gustavo Alessandri anunció la medida luego de que terminaron los sumarios respectivos.

La Municipalidad de Zapallar informó que ocho de sus funcionarios serán despedidos debido a que viajaron fuera del país cuando tenían licencias médicas vigentes.

Un total de 16 trabajadores fueron investigados. A catorce se les formularon cargos, once fueron objeto de sanciones y ocho recibieron la medida de destitución.

Tales fueron los resultados de los sumarios administrativos instruidos después de los antecedentes detectados por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que protagonizaron tales hechos.

"Esta decisión responde al compromiso de la administración comunal con la probidad y con el correcto ejercicio de la función pública. Los sumarios administrativos permitieron establecer responsabilidades y ahora corresponde actuar con consecuencia", dijo el alcalde Gustavo Alessandri.

"La confianza de los vecinos en sus instituciones se construye sobre la base de la transparencia, el cumplimiento de las normas y la correcta utilización de los recursos de todos. Como municipio tenemos la obligación de resguardar esos principios", añadió.

Los funcionarios involucrados ya fueron debidamente notificados de las resoluciones adoptadas por la autoridad comunal, en conformidad con las conclusiones establecidas en cada sumario.

Según informó la autoridad comunal, las investigaciones se desarrollaron respetando el debido proceso y las garantías establecidas por la normativa vigente, permitiendo recopilar los antecedentes necesarios para la adopción de las medidas disciplinarias correspondientes.