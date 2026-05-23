Zelenski exige a UE rol pleno e igualitario tras propuesta alemana de asociación

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania PRESIDENCIA DE UCRANIA (Foto de ARCHIVO) 06/6/2023 - PRESIDENCIA DE UCRANIA

Santiago 23 May. (ATON) -

El presidente de Ucrania asegura que su país es imprescindible para completar el denominado "proyecto europeo".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que sólo aceptará que su país desempeñe un papel "pleno e igualitario" en la Unión Europea (UE) si prospera la iniciativa de adhesión.

Ello ocuure después de que Alemania recomendara la posibilidad de admitir al país como "miembro asociado".

La propuesta de Berlín contempla la integración progesiva de Ucrania en las instituciones comunitarias, incluyendo su participación en reuniones de líderes y ministros, pero sin derecho a voto.

También se le ofrece a Ucrania favorecer su presencia en instituciones europeas y en programas comunitarios, todo ello sin necesidad de modificar los tratados del Viejo Continente.

Alemania ve imposible la entrada plena de Ucrania a corto plazo por los obstáculos políticos y los procesos de ratificación en varios Estados miembros.

Zelenski señaló en una declaración en redes sociales que descarta cualquier posibilidad que implique una integración parcial.

"No puede haber un proyecto europeo completo sin Ucrania, y su lugar en la Unión Europea también debe ser completo, pleno e igualitario", indicó el mandatario.

Ucrania fue invadida en febrero de 2022 por Rusia. Desde entonces ambos países están en guerra, y la UE ha apoyado a la nación de Zelenski.

EUROPA PRESS