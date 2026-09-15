Investigan por posible contrabando la explosión de una camioneta al explotar tras entrar en Chile por un campo minado

Camioneta Ford F-150 calcinada tras entrar a territorio chileno desde Perú y activar una mina en un campo minado - FISCALÍA DE ARICA Y PARINACOTA EN X

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arica y Parinacota, la provincia más septentrional de Chile, han informado de que están investigando por posible contrabando de cobre la entrada en el país desde Perú de una camioneta que explotó tras pasar por un campo minado próximo a la frontera a última hora de la noche del domingo, madrugada del lunes en España, sin que se conozcan por el momento daños personales.

"Se recibió un llamado de la Policía de Investigaciones aproximadamente a las 24 horas, ya que este hecho habría ocurrido aproximadamente a las 23.30 en el Hito 16, de que una camioneta de características similares a las F-150 (de la marca Ford) habría explosionado en el sector del Hito 16, sector campo minado", ha declarado la fiscal jefa de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, en rueda de prensa.

Al hilo, ha señalado que, "de acuerdo a las primeras indagaciones" y ante "la peligrosidad" de cualquier entrada en la zona, "ingresó personal del Ejército, especializado en lo que se refiere a antibombas y se pudo determinar que esta camioneta transportaba aparentemente cátodos de cobre (placas de cobre de alta pureza empleadas en la industria eléctrica, entre otras) y además diversos implementos como mascarillas o repuestos de mascarillas".

Asimismo, la fiscal ha señalado que "no se ha encontrado a ninguna persona que estuviera en el lugar" de los hechos, donde terminaron por explotar dos artefactos, aunque ha subrayado que, debido al calor generado por la detonación, "tampoco es posible mover dichas camionetas ni poder realizar diversas pericias".

Sin embargo, Brito ha subrayado que las investigaciones continúan y que la Fiscalía está actualmente "realizando diligencias para establecer la propiedad de esta camioneta, que como se señaló también es chilena, y poder establecer qué personas irían a bordo de la misma".

Por otro lado, ha indicado que el campo minado en cuestión se encuentra "claramente delimitado" y conforme a las normas de las Fuerzas Armadas chilenas, si bien ha anotado que "es el mismo lugar donde anteriormente ha habido dos hechos" de detonaciones, resultando en uno de ellos en "personas lesionadas" y con la detección de "personas que se encontraban intentando salir" de Chile "de manera irregular".

Por su parte, el delegado presidencial en Arica y Parinacota, Cristián Sayes, ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario 'La Tercera' que el vehículo provendría de "bandas criminales". "El contrabando está buscando alternativas, ya que hemos bloqueado gran parte de la frontera donde comúnmente pasaban", ha alegado.

Además, ha asegurado que a fin de permitir el ingreso en el campo minado, alguien "cortó alambres de púa y movió barreras metálicas de contención para acceder a este espacio".