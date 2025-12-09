Abierto de Australia oficializó a Garin y Tabilo en su cuadro principal

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. El jugador de Chile Cristian Garin celebra el punto frente a Aaron Gil Grarcia de Luxemburgo, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 9 Dic. (ATON) -

El Grand Slam oceánico, primer major de la temporada, dio a conocer este martes la lista de entrada de su main draw con los dos chilenos presentes. Tomás Barrios y Nicolás Jarry tendrán que disputar la qualy.

Cristian Garin (80° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (81°) lograron cerrar esta temporada 2025 dentro del top 100 y, de paso, asegurar su presencia en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam del año.

Y este martes la organización del major oceánico, oficializó la participación de los chilenos, al dar a conocer la lista de entrada del main draw.

Además de los nacionales, destaca la presencia de los máximos candidatos al título, como son el italiano Jannik Sinner (2°), campeón defensor, y el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, junto al alemán Alexander Zverev (3°) y el serbio Novak Djokovic (4°).

La gran ausencia es el danés Holger Rune (15°), quien se perderá casi toda la temporada tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo.

Consignar que los nacionales Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (123°) tendrán que disputar la exigente qualy, donde deberán ganar tres partidos para sumarse a Garin y Tabilo en el main draw.