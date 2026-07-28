Abogado de Sergio Jadue:"Él no tiene pensado, en el corto plazo, volver a Chile"

Conferencia de Prensa de Sergio jadue. El presidente de la ANFP, Sergio Jadue, anuncia una serie de medidas para combatir la violencia en los estadios durante una conferencia de prensa en la sede del fútbol profesional en Santiago, - Andrés Piña/Photosport

Santiago 29 Jul. (ATON) -

Marcelo Hadwa se refirió a la interrogante sobre si el ex presidente de la ANFP regresará al país después de que se resolviera sobreseer definitvamente al calerano por la prescripción de los delitos que se le imputaban.

Este martes se dio a conocer que Sergio Jadue quedó absuelto de sus delitos en Chile, pues el 13° Juzgado de Garantía resolvió sobreseer definitivamente al ex presidente de la ANFP por la prescripción de la acción penal en su contra.

Al calerano, quien lleva más de diez años en Estados Unidos, se le imputaban los delitos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos. Sin embargo, como el caso estaba frenado por más de una década, el tribunal consideró que correspondía la prescripción y el sobreseimiento.

Frente a este escenario surgió la interrogante sobre si volverá al país. Su abogado, Marcelo Hadwa, salió a aclarar. "Él no tiene pensado, en el corto plazo al menos, volver a Chile. Tiene su vida armada allá en Estados Unidos", expresó en entrevista con radio Cooperativa.

Además, el jurista añadió que Jadue "está tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años".

También, Hadwa comentó el sobreseimiento del calerano: "Estamos conformes, era lo que esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa. Seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito".