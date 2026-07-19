Aclaran el panorama de Franco Calderón en Universidad de Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Franco Calderon es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Nacional - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Pese a los rumores que vinculan al defensa con clubes de su natal Argentina, de momento no habría llegado ninguna oferta por él a las oficinas del conjunto popular.

En el último tiempo el nombre de Franco Calderón, defensa de Universidad de Chile, ha sido vinculado a equipos como Independiente de Avellaneda y Huracán debido al escaso protagonismo que ha tenido en el conjunto laico.

Sin embargo, el medio partidario La Magia Azul aseguró que de momento no han llegado ofertas formales por el futbolista argentino, quien ha visto acción en 18 de los 27 encuentros de los estudiantiles en la temporada.

"El panorama no es tal como se va mencionado en las últimas horas. Lo cierto es que nada ha llegado desde el otro lado de la cordillera", precisaron en el citado portal.

De todas maneras, señalaron que si bien la idea del zaguero es recuperar su puesto, en el conjunto estudiantil "no ven con malos ojos que la representación del jugador quiera explorar nuevos desafíos".