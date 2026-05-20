La acusación de la ANFP tras reprogramación de duelo entre Everton y Coquimbo

Conferencia de prensa de los capitanes de Colo Colo y Universidad Catolica, previa al Clasico 188 en la sede de la Anfp en Santiago. 14/08/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Press conference of the captains of Colo Colo and Universidad Catolica, prior to - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

El ente rector del fútbol chileno apuntó sus dardos a la Delegación Presidencial de Valparaíso, repartición que habría contravenido "los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad".

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no se quedó callada y manifestó su molestia por la reprogramación del partido entre Everton y Coquimbo Unido en el estadio Sausalito, que pasó de las 20 horas a las 15:00 de este viernes.

Por medio de un comunicado, el ente rector del balompié criollo acusó que con su decisión la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso contravino "los acuerdos alcanzados por la Mesa de Programación y Seguridad", instancia donde participaron los ministerios del Interior, Seguridad Pública, Deportes, Carabineros de Chile, la ANFP, el SIFUP y TNT Sports.

En esa misma línea, desde Quilín revelaron que en la sesión celebrada el ocho de abril se había acordado que el pleito entre ruleteros y viñamarinos se iba a llevar a cabo el 22 de mayo desde las 20:00.

"El llamado es a reforzar la coordinación para programar partidos con tiempo y, así, evitar cambios de horario 72 horas antes del partido, lo que perjudica la planificación deportiva de los equipos -en este caso Everton y el campeón vigente Coquimbo Unido- y perjudica nuestro principal objetivo que es incentivar la participación de las familias, los niños y los hinchas en los estadios en torno a la fiesta del fútbol", subrayaron.