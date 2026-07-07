Acusan que 43% de los jugadores extranjeros no tienen visa de trabajo

Archivo - Chile.- CMF sancionó a seis clubes del fútbol chileno - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

Un informe elaborado por el Sifup y Anjuf reveló que un importante número de futbolistas tanto de la rama femenina como la masculina no contaría con sus papeles al día.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) junto a la Asociación de Jugadoras de Fútbol Profesional (Anjuf), elaboró un informe donde dio cuenta de que un importante contingente de jugadores extranjeros de ambas ramas no estaría con sus papeles al día.

De acuerdo al comunicado compartido en redes sociales, del total de 267 futbolistas foráneos, 114 no cuenta con autorización vigente para trabajar en el país, representando al 42,7%.

En el caso del balompié masculino, serían 80 de 198 los jugadores que no tendrían su documentación al día, mientras que en el femenino serían 34 de 69 las futbolistas que estarían en dicha condición.

Los gremios advirtieron que "la falta de regularización migratoria no es un problema administrativo menor. Dificulta el acceso a trámites básicos como abrir cuentas bancarias, obtener Clave Única, acceder a prestaciones de salud, gestionar cotizaciones y ejercer plenamente derechos laborales. Esto genera un escenario de vulnerabilidad que afecta directamente la vida de futbolistas y jugadoras".

En esa misma línea, apuntaron que los clubes "tienen la responsabilidad de colaborar en la obtención de permisos y autorizaciones para sus futbolistas extranjeros/as", e instaron a la ANFP a velar por el cumplimiento de la normativa.

"Sifup y Anjuf ya activaron un trabajo especializado en materia migratoria y llaman a abordar esta situación con urgencia. Fortalecer el fútbol chileno exige condiciones de plena regularidad migratoria, laboral y previsional para todas las personas que participan en la actividad", complementaron.