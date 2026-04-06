"Adán Godoy arrastraba una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla"

Chile.- Falleció a los 68 años Víctor "Pititore" Cabrera, histórico ex goleador chileno - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 6 Abr. (ATON) -

Luis Marín, presidente del Sifup, se refirió al fallecimiento del ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962.

Nuevo luto en el fútbol chileno. El domingo se dio a conocer el fallecimiento a los 89 años de Adán Godoy, ex seleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962.

La noticia fue confirmada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y ahora el presidente del gremio, Luis Marín, se refirió al deceso del ex portero de la Roja.

"Como gremio lamentamos mucho su partida. En lo personal, estoy muy triste por esta noticia. Tuve la fortuna de conocer y acompañar a Adán años atrás, a él y a su familia", expresó el timonel en declaraciones que reproduce radio ADN.

"Lamentablemente, él venía arrastrando una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla", añadió el otrora golero de Universidad de Chile.

Por último, Marín agregó: "Le mandamos mucha fuerza a su familia y esperamos acompañarlos en este momento tan complicado, que es lo que hemos hecho con el Sifup en los últimos años".