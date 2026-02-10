Adelantan que es casi imposible una renovación de Alexis en el Sevilla

Archivo - Chile.- Con Alexis en cancha, el Sevilla ganó con lo justo y avanzó en la Copa del Rey - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Feb. (ATON) -

Debido al complicado presente del delantero chileno en el cuadro andaluz, donde perdió protagonismo, en España aseguran que el tocopillano partirá del club.

Si bien Alexis Sánchez tuvo un gran comienzo en el Sevilla, las lesiones fueron mermando su nivel y actualmente el delantero chileno perdió protagonismo en el cuadro andaluz.

Por eso, ya se habla sobre una posible salida. En ese sentido, el Diario de Sevilla adelantó que se ve casi imposible una renovación de contrato del bicampeón de América con la Roja.

"Claramente, el chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie, o puede esperar a nadie se llame como se llame", sostuvo el citado medio.

"Alexis Sánchez, que ha tenido que negar que esté planteando un futuro fuera de Sevilla después de que se publicara una supuesta negociación con el Internacional de Porto Alegre", añadió la publicación sobre el futuro del tocopillano.

Por último, agregó: "Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro porque el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión, al igual que Azpilicueta".