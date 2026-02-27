La advertencia de DT de O'Higgins tras hazaña ante Bahía por Copa Libertadores

Futbol, Deportes Limache vs O’Higgins. Fecha 3, Liga de Primera 2026. El entrenador de O’Higgins Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Limache disputado en el estadio Lucio Farina de Quillota, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Feb. (ATON) -

Lucas Bovaglio mandó un mensaje al plantel del cuadro celeste en la previa al duelo de este sábado frente a Palestino por el Campeonato Nacional.

O'Higgins logró toda una hazaña al eliminar a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales y avanzar a la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Deportes Tolima de Colombia.

Pero el técnico del cuadro celeste, Lucas Bovaglio, aterrizó al plantel de los festejos y enfatizó en que ya deben enfocarse en el Campeonato Nacional, donde este sábado se medirán con Palestino, por la quinta fecha.

"Sabemos que se logró algo muy lindo, tal vez histórico, pero el campeonato local recién arranca, todavía tenemos mucho recorrido por delante. Si nosotros nos creemos más de lo que somos, si perdemos el norte, nos pueden dar una bofetada que va a doler muchísimo", advirtió el estratego en conferencia de prensa.

"Tenemos que seguir igual, trabajando con humildad, sabiendo que tenemos un gran corazón, pero muchas limitaciones. No nos tenemos que mover del camino que estamos transitando. Porque si nos creemos algo que no somos, el golpe va a ser muy duro", añadió el DT.

Además, el adiestrador adelantó que ante los árabes podrían sumar minutos los jugadores que han sido suplentes: "Puede ser que alguno tenga la oportunidad de jugar mañana. En el transcurso del año van a jugar todos prácticamente. La agenda va a estar muy cargada, nos metimos en un lindo problema, pero eso queríamos".