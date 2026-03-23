Chile.- La advertencia de Fernando Gago al plantel de la U

Futbol, Presentacion del entrenador Fernando Gago. Fernando Gago es presentado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, acompanado del Gerente deportivo de Azul Azul Manuel Mayo Santiago, Chile. 23/03/2026 Diego Martin/Photosport Football, - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 Mar. (ATON) -

El argentino fue presentado este lunes oficialmente como nuevo entrenador del cuadro azul, donde debutará este martes en el duelo ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Desde este lunes comenzó la era de Fernando Gago en Universidad de Chile. En esta jornada el argentino fue presentado oficialmente a los medios como nuevo entrenador del cuadro azul.

En la conferencia de prensa, el adiestrador trasandino fue consultado sobre el sello que espera implementar en el conjunto estudiantil, en el cual debutará este martes ante Unión La Calera por la Copa de la Liga.

"Son muy pocos los días de trabajo de cara al próximo partido, pero vamos a buscar algunos conceptos que vamos a querer hacer durante la temporada. Se van a ir dando situaciones a entender al jugador. Siempre con la línea de ser un quipo protagonista. De la parte física, trato de que mis equipos tengan un nivel alto de la parte de entrenamiento. De tener un rendimiento que se sostenga los 90 minutos. Son tres días de trabajo. Mañana tenemos un partido muy importante. Todos los partidos los vamos a jugar como una final, que es una forma de lograr el objetivo", expresó el DT.

Sobre su motivación para arribar al elenco laico, sostuvo: "Hay un montón de factores. Hay algo que creo que es el fútbol. Todos buscamos el resultado, pero también está la forma de conseguir el resultado. El futbolista merece entenderlo, que los jóvenes tengan un rendimiento para destacar en un equipo europeo, a nivel de selección. Quería hacer mi trabajo respetando los momentos del club. Fue fácil decidirme por este proyecto. Estoy entusiasmado queriendo que el equipo juegue como quiero yo. Estoy predispuesto, con muchas ganas de que el jugador tenga ese nivel de competencia constante".

En cuanto a su primer encuentro con el plantel, comentó: "He tratado de ir hablando individualmente con los jugadores y también a nivel grupal. Necesitamos que todos estemos en el mismo lado. Los necesito a ellos desde lo que significan en el vestuario y lo que significan para el fútbol (...) Creo que hay un plantel con grandes características para lograr un objetivo. El trabajo fue muy poco, pero sí se hizo más de lo que se tenía que hacer. Necesito que empiecen a agarrar tres o cuatro conceptos que quiero para este partido. Como técnico entiendo al futbolista, pero también soy estricto. Hay que disfrutarlo con un nivel de exigencia muy alto, porque el fútbol de hoy no te permite dar ventajas".

Además, Gago reconoció que tuvo una conversación con Leandro Fernández, ex delantero de los azules, antes de concretar su arribo al club: "Con Leandro tengo un poco más de relación. Me llamó por teléfono para contarme lo que era el club, pero no había firmado y le dije que todavía no sabía. A partir de eso, creo que la información y lo que podemos saber de lo futbolístico es muy amplio. Hemos echo un análisis, el club también me entrego algo de lo que quiero del equipo. Me bastó la información que tenía para venir acá".

Por último, Gago realizó un llamado a los fanáticos para confiar en su proceso: "Al hincha, lo necesitamos. Que confíe y que esté. Voy a tratar de que se sienta orgulloso, con ganas de venir al campo. Vamos a intentar ir por el resultado desde una forma y un trabajo y, a partir de ello, intentar que se sienta identificado con el equipo".