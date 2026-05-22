Advierten a Colo Colo por su presunto interés en Carlos Palacios

Archivo - Chile.- Palacios y Loyola figuran entre los 10 jugadores más caros del fútbol argentino - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 May. (ATON) -

En Argentina explicaron que al margen de su escasa participación en Boca Juniors y la lesión que lo sacó de circulación, el volante nacional no saldría tan fácil desde el cuadro xeneize.

Durante las últimas semanas tanto en la prensa nacional como argentina ha circulado el rumor de que Colo Colo iría por el retorno de Carlos Palacios, volante criollo de irregular paso por Boca Juniors, pensando en la próxima temporada.

La "Joya" no ha logrado logrado establecerse como titular en el conjunto xeneize desde su arribo a inicios de 2025 y además, ha tenido que lidiar con una rebelde lesión que le impidió ver acción en la primera parte del año.

En medio de ese complejo presente, en TyC Sports abordaron el presunto interés que habría por el chileno, pero aclararon que por ahora no ha llegado ninguna oferta formal al conjunto auriazul.

Pero no solo eso, sino que además advirtieron al elenco popular que el mediocampista solo se movería del club trasandino por una venta, descartando de plano la posibilidad de un préstamo.

"En enero de 2025, Palacios llegó desde Colo Colo a cambio de casi cinco millones de dólares, por lo que parece difícil que Boca quiera desprenderse del jugador por una cifra menor a esa", lanzaron en la publicación.