Afirman que cuatro grandes de Sudamérica estarían tras lo pasos de Echverría

Chile.- Descartan a Rodrigo Echeverría como posible refuerzo de Gremio - Zed Jameson /Photosport

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Al presunto interés que habría de Gremio de Porto Alegre e Independiente de Avellaneda, se sumarían otro elenco argentino y uno más de Brasil.

El mediocampista nacional Rodrigo Echeverría poco a poco se ha ido transformando en un nombre requerido en el mercado de pases, captando la atención de varios clubes importantes a nivel sudamericano.

Desde hace algunas semanas, se ha venido rumoreando sobre el interés que tendrían tanto Gremio de Porto Alegre como Independiente de Avellaneda en sumarlo a sus filas.

Y ahora, el periodista criollo José Tomás Fernández afirmó que además del elenco gaúcho y el Rojo, Boca Juniors y Santos de Brasil lo tendrían como alternativa para el segundo semestre.

Eso sí, el comunicador apuntó en su cuenta de X que el León de México, dueño del pase del chileno, buscaría la extensión de su contrato el cual termina en diciembre de 2027.