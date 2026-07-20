Afirman que Marcelo Díaz podría colgas los botines a final de año

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Diaz es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El capitán de Universidad de Chile estaría evaluando la posibilidad del retiro tras una temporada marcada por lesiones que le han impedido tener regularidad.

Una dura noticia podría recibir Universidad de Chile, luego de que radio Cooperativa revelara que su capitán Marcelo Díaz estaría evaluando el retiro a final de temporada.

Todo tendría relación con los constantes problemas físicos que ha sufrido el volante de 39 años, quien en la presente temporada ha visto acción en 136 minutos repartidos en ocho encuentros.

Según el citado medio, fue el entorno del futbolista el que confesó que el "Chelo" podría colgar las botas en diciembre, poniendo fin a una dilatada y exitosa carrera.

Formado en el conjunto laico, el mediocampista debutó en 2005 y desde entonces, ha jugado para Deportes La Serena, FC Basilea, Hamburgo SV, Celta de Vigo, Pumas UNAM, Racing Club, Libertad y Audax Italiano, además del cuadro universitario.

Además, ha levantado un total de quince títulos, destacando la Copa Sudamericana de 2011 y las Copas Américas de 2015 y 2016 conquistadas con la Selección chilena.