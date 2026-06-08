Afirman que Universidad Católica iría por el fichaje de Gonzalo Tapia

Futbol, O'Higgins vs Sao Paulo. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Sao Paulo Gonzalo Tapia, es fotografiado durante el partido del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el estadio El Teniente en Rancagua, Chile. 07/05/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jun. (ATON) -

Un medio partidario de Sao Paulo reveló que el conjunto cruzado apostaría por sumar a su ex canterano, quien atraviesa por un irregular momento en el cuadro tricolor.

Ad portas de que se abra el mercado de pases en el fútbol chileno, continúan los rumores sobre posibles refuerzos para Universidad Católica, elenco que tendría entre ceja y ceja a un ex canterano.

Así lo hizo saber el portal brasileño Avante Meu Tricolor, medio partidario de Sao Paulo, el cual reveló que el cuadro cruzado estaría interesado en Gonzalo Tapia, atacante de irregular presente en el conjunto paulista.

"El interés sería en una cesión para el segundo semestre del año, específicamente para la fase eliminatoria de la principal competición continental", apuntaron desde el mencionado sitio.

Eso sí, precisaron que "la apuesta del Tricolor es que el jugador genere alguna oferta europea. También hay interés del equipo inglés", pero dejaron en claro de que momento no ha llegado ninguna oferta oficial.

Tras la salida del entrenador Hernán Crespo y el arribo de Victor Sá, Tapia perdió protagonismo en el club paulista y en la presente temporada ha disputado 27 partidos, 16 de ellos como titular y solo ha marcado tres goles.