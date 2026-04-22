El "afortunado" Garin ya tiene programación para su debut en main draw de Madrid

Archivo - Chile.- Garin se recuperó y volverá al tour en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Abr. (ATON) -

Después de caer en la última ronda de la qualy y luego perder de manera increíble el sorteo de lucky loser, finalmente el chileno logró ingresar al cuadro principal del Masters 1000 español tras la baja del neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Hasta que se le dio a Cristian Garin (85° del ranking ATP) en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. Tras caer en la última ronda de la qualy, y después perder de manera increíble el sorteo de lucky loser, finalmente el chileno logró ingresar al main draw tras la baja de este miércoles del neerlandés Botic Van de Zandschulp (58°).

Con esto, el "Tanque" debutará en la fase estelar ante el complicado y promisorio belga Alexander Blockx (69°). Y el cotejo ya tiene programación.

La organización fijó el duelo para este jueves en el primer turno de la cancha 6, la misma donde la nacido en Arica cayó ante el estadounidense Martin Damm (126°) en la última ronda de la qualy. De esta manera, "Gago" verá acción mañana a las 5:00 horas chilena.

El duelo asoma complicado para el nacional, debido a que Blockx, a sus 21 años, está viviendo el mejor momento de su carrera. De hecho, esta semana consiguió la mejor ubicación de su trayectoria. Además, hace dos semanas alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo viviendo desde la qualy y en segunda fase derribó a un top 15 como es el italiano Flavio Cobolli (13°).

Garin ya ha enfrentado a belga. Fue el año pasado, cuando lo venció en la polémica serie de Copa Davis, que terminó con el chileno descalificado tras negarse a jugar por un tremendo empujón de Zizou Bergs en el cuarto punto.

En caso de estrenarse con una victoria en el main draw, al criollo lo esperaría en segunda ronda el estadounidense Brandon Nakashima (32°), quien quedó libre en primera en su condición de 28° cabeza de serie.