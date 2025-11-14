Agente de Salomón Rodríguez aclaró futuro por deuda de Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Racing. Fase de grupos, Copa Libertadores 2025. El jugador de Colo Colo Salomon Rodriguez es fotografiado durante el partido de copa libertadores por el grupo E contra Racing disputado en el estadio Monumental en Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 14 Nov. (ATON) -

En el año de su centenario, Colo Colo ha vivido numerosos problemas y en las últimas horas sumó un nuevo lío, después de que Godoy Cruz de Argentina asegurara que el Cacique mantiene una deuda por el fichaje de Salomón Rodríguez y advirtiera con llevar el caso a la FIFA en caso de no recibir el dinero.

Sin embargo, Edy Mastrangelo, representante del delantero uruguayo, puso algo de tranquilidad y aclaró que esta es una situación normal que se da en el fútbol.

En diálogo con el sitio DaleAlbo, el agente sostuvo que "la operación eran tres cuotas, de las cuales las dos primeras ya fueron pagas por Colo Colo, que cubren el 75% de la operación y está pendiente una sola cuota que se vencía el 30/09, que tiene un mes y un poquito, que es algo en el fútbol muy normal que tengan un atraso de eso".

"Esa cuota que estamos conversando va a hacer solucionada prontamente, cosas muy normales en el fútbol y han sido unos caballeros la gente de Colo Colo. Yo no lo llamaría morosidad, es un retraso normal, dentro del fútbol, no tiene trascendencia, se va a solucionar rápidamente", añadió.

Además, agregó que el ariete "está buscando una salida, buscando lo mejor tanto para Colo Colo como para él. Cuando uno viene a uno de los grandes de América como es Colo Colo, viene con muchas ilusiones. Lamentablemente Salomón no pudo mostrar su mejor nivel y no pudo realizar el sueño que él tenía, pero estas cosas en el fútbol suceden. Tenemos que buscar de revalorizar de nuevo y que él encuentre su lugar".

Por último, Mastrangelo comentó que "puede ser un préstamo seguramente porque yo quiero defenderle la inversión que hizo Colo Colo. Con un préstamo con Salomón, podría volver a tener el nivel por el que invirtió Colo Colo, para eso trabajamos. Está recién empezando esto, todavía no termina ningún torneo, hasta que no termine, no se sabe qué técnico va a seguir, las posibilidades, estamos empezando a trabajarlo, pero esto toma velocidad en diciembre. Lo hemos hablado con él y siempre buscamos lo mejor para el club y mi representado".