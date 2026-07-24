Agente de Vozinha despejó dudas sobre su posbile arribo a Colo Colo

Archivo - Chile.- El nuevo arquero extranjero que es opción en Colo Colo tras la caída de Mele - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Jul. (ATON) -

Adilson dos Santos reconoció que tuvo acercamientos con el Cacique por el fichaje del portero caboverdiano, pero no se concretó ninguna negociación formal.

Tras la negativa del uruguayo Santiago Mele, en Colo Colo parece haber recobrado fuerza el nombre del caboverdiano Vozinha, portero sensación en la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, para transformarse en nuevo cancerbero del cuadro popular.

En medio de la ola de rumores, el agente del guardameta africano, Adilson dos Santos, abordó el presunto interés que habría despertado el futbolista de cuarenta años en el mercado de pases.

"En las últimas tres o cuatro semanas, hemos tenido algunas conversaciones en el mercado, pero no hemos estado en negociaciones avanzadas con muchos clubes", señaló en entrevista con AS Chile.

Sobre el caso puntual del elenco de Macul, el representante admitió que "hubo una charla y hay algunos contactos en curso, pero nada concreto por el momento".

En esa misma línea, Dos Santos fue transparente e insistió en que "siendo completamente transparente, hoy te diría que nada está finalizado ni suficientemente avanzado".

Además de Colo Colo, entre los equipos que han preguntado por Vozinha se encontrarían Ceará de Brasil e Inter Miami.