Agente de Vozinha reconoció contactos con Colo Colo

Futbol, Union San Felipe vs Colo Colo. Fecha 4, fase de grupos, Copa Chile 2026. Camiseta de Colo Colo fotografiada en un partido de Copa Chile contra Union San Felipe, disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 23/03/2025 Sebastian - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Adilson dos Santos aseguró que el guardameta es seguido por varios equipos tras su consagración en el Mundial, pero aclaró que no han recibido una oferta formal del Cacique.

Lo que comenzó como un rumor cada vez va tomando más forma y ahora fue el representante del portero caboverdiano Vozinha quien confirmó haber tenido acercamientos con Colo Colo por el fichaje del guardameta sensación de la Copa del Mundo.

En conversación con La Tercera, Adilson dos Santos afirmó que "Vozinha es un jugador que es seguido por clubes de todo el planeta. No es la primera noticia que tenemos de Chile, hubo algunos contactos con Colo Colo así como de otros clubes".

De todas formas, el agente aseguró que "no es nada concreto y menos formal. A nuestro correo llegan muchas comunicaciones para saber la disponibilidad del jugador".

En esa misma línea, el empresario sostuvo que "también se ha mostrado interés por Vozinha desde equipos de Venezuela. Incluso, hay tres o cuatro clubes de Brasil que han hecho algo parecido. Hay muchos intermediarios intentando tenerlo".

Además, advirtió que "el club por el cual firme tiene que darle seguridad de que va a jugar, porque eso es lo que el profesional quiere. Veremos qué ocurre".