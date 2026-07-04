Agónica victoria de Colo Colo sobre la UC para mantener el invicto

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Final, campeonato Nacional Femenino 2024. La jugadora de Colo Colo Javiera Grez celebra su gol contra Universidad de Chile. durante el partido disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

Las albas lograron reponerse a la apertura de la cuenta cruzada y dieron vuelta el marcador en el estadio Monumental, afianzándose en el primer puesto de la Liga Femenina.

Colo Colo le dio una alegría a los hinchas que llegaron al estadio Monumental gracias a una sufrida remontada por 2-1 sobre Universidad Católica, resultado que les permitió a las albas mantener el invicto en la Liga Femenina.

Para sorpresa de los presentes en el reducto de Macul, fueron las cruzadas quienes abrieron la cuenta en el minuto 31 con un penal convertido por Valentina Navarrete.

Sin embargo, el Cacique no tardó en reaccionar y antes de que los equipos se fueran al descanso, Mary Valencia aprovechó un rebote dentro del área para rematar y emparejar las cifras (41').

Las dirigidas por Tatiele Silveira mantuvieron la presión sobre el rival a lo largo del complemento pero no fue sino hasta el epílogo del duelo que pudieron desequilibrar el marcador.

Se jugaba el último suspiro del compromiso cuando Yenny Acuña fue derribaba dentro del área y a las locales les concedieron una pena máxima que Yanara Aedo se encargó de transformar en gol para sellar la victoria (90+2').

Con este triunfo, Colo Colo estiró su racha de encuentros sin conocer la derrota y se consolidó como puntero del torneo con cuarenta puntos, cinco más que el sublíder Universidad de Chile. La UC, en cambio, cayó al tercer puesto con 33 unidades.