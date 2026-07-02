Agüero reveló desconocido impasse con Pellegrini en Manchester City

Futbol, Argentina vs Islandia Copa Mundial de Rusia 2018 El jugador de Argentina Sergio Aguero lamenta ocasion de gol contra Islandia durante el partido disputado en el estadio Spartak de Moscu, Rusia. 16/06/2018 David Leah/Mexsport/Photosport Football, - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El ex delantero argentino, dirigido por el "Ingeniero" entre 2013 y 2016, recordó un tenso episodio vivido en 2015 cuando el chileno lo sustituyó en medio de una impresionante racha goleadora.

Sergio Agüero, ex delantero argentino, trajo a colación un desconocido episodio que vivió con el técnico nacional Manuel Pellegrini cuando este dirigía al Manchester City, club donde estuvo entre 2013 y 2016 y en el cual el "Kun" se convirtió en leyenda.

En conversación con el podcast Enfocados, el trasandino recordó una situación ocurrida en octubre de 2015 cuando el "Ingeniero" decidió sustituirlo en un duelo ante Newcastle que ganaron por 6-1 con cinco anotaciones del ex atacante.

El formado en Independiente afirmó que "lo peor de ese partido es que Pellegrini me sacó al minuto 62, cuando ya había hecho los cinco goles. Me sacó del partido y yo estaba recaliente".

Según el otrora seleccionado de la Albiceleste en dicho compromiso "quedaban 30 minutos, y si hacía un gol más, ya eran seis. ¿Cuántos jugadores han hecho seis goles en un partido? No muchos. Capaz hacía siete. Después Pellegrini me dijo: La verdad, no lo pensé".

"Yo venía con un problema en el aductor, y como ya había hecho cinco goles al minuto 60, íbamos ganando, entonces Pellegrini dijo: 'Fuera'. Él lo pensó para cuidarme. Pero al final me terminé desgarrando en la selección argentina", finalizó Agüero.