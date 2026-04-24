Ahora aseguran que Pizarro podría dar un salto a un club grande de Argentina

Archivo - Chile.- Pizarro tras marcar su primer gol en Rosario: "Espero que se repita más seguido" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Abr. (ATON) -

El volante chileno podría dejar Rosario Central, club al que arribó hace apenas unos meses, ante el interés que ha despertado en otros elencos tras su buen nivel.

Después de que Vicente Pizarro marcara el fin de semana pasado su primer gol con la camiseta de Rosario Central, en el agónico triunfo por 2-1 ante Sarmiento por la Liga Profesional, se dio a conocer que un club de la Premier League estaba interesado en el volante chileno.

Pero ahora el seleccionado nacional fue vinculado a un equipo grande del fútbol trasandino, tal como informaron desde DSports Argentina.

"Igualmente saldría de Rosario Central e iría a un grande del fútbol argentino. Si no va a Inglaterra, pudiera salir a un grande Argentina con franja", sostuvo el periodista Rodrigo Vera en el citado medio, dando a entender que se trataría de River Plate.

En caso de que se concrete, el conjunto "millonario" sumaría a un segundo chileno a sus filas, debido a que Paulo Díaz todavía se mantiene en el club.