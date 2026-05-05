Ahora en España no descartan continuidad de Alexis tras ser héroe en el Sevilla

Archivo - Chile.- Aseguran que Alexis se irá del Sevilla y que tiene acuerdo con gigante brasileño - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 5 May. (ATON) -

Después de que el delantero chileno le diera un triunfo clave al cuadro andaluz en su lucha por la salvación del descenso, un medio hispano aseguró que existe una chance de que el tocopillano pueda "prolongar su estadía" en el club.

Alexis Sánchez se disfrazó de héroe en el Sevilla al anotar el gol del ajustado triunfo por 1-0 ante la Real Sociedad, resultado que sacó al cuadro andaluz de la zona de descenso en La Liga de España.

Tras darle una victoria clave al conjunto nervionense, el delantero chileno se llenó de elogios por parte de la prensa española, la misma que hasta hace unas semanas daba por hecha su partida del club al término de la temporada. Sin embargo, con su destacada actuación del lunes, ahora no descartó la continuidad del tocopillano.

En ese sentido, Estadio Deportivo publicó: "Podría ocurrir lo mismo que con Suso la temporada pasada, cuando se le ofreció renovar tras dar por hecha su salida, y que se intentara algo que se había descartado en un principio, prolongar su estancia si el futbolista lo viera con buenos ojos".

Eso sí, de igual forma el citado medio colocó mesura: "No obstante, lo más probable es que haga las maletas y dé por concluida su larga y fructífera etapa en Europa".

De momento, el goleador histórico de la Roja se enfoca en el término de la Liga española con el claro objetivo de ayudar a salvar al Sevilla del descenso.