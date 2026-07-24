¿Ahora sí? Aseguran que Vozinha será arquero de Colo-Colo

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ben Brereton de Chile y Vozinha de Cabo Verde durante el partido Chile vs Cabo Verde del Torneo FIFA Series en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el viernes 27 de marzo de 2026. Foto: - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Los Albos habrían concretado la incorporación del golero que fue elegido en el equipo ideal del Mundial

Lo que comenzó como un rumor hace un par de semanas podría verse cristalizado con la llegada de Vozinha como arquero a Colo-Colo.

La caída del fichaje del portero seleccionado uruguayo Santiago Mele, quien finalmente recaló en Independiente de Avellaneda, abrió las puertas al guardameta de Cabo Verde que fue incluido en el equipo ideal del reciente Campeonato Mundial de Fútbol disputado en México, Canadá y Estados Unidos.

Apenas circuló la información días atrás, y en plenas negociaciones con Mele, se reconoció que el golero había sido ofrecido, entre tantos otros jugadores, al Cacique. Pero la firma del charrúa en el Rey de Copas argentino abrió nuevamente el listado de potenciales contrataciones, y allí Vozinha emergió de nuevo como opción para el pórtico del Popular.

En horas de la tarde de este viernes 26 de julio, curiosamente desde Argentina, el comunicador Germán García Grova, que se especializa en mercado de fichajes, bajo el título de "exclusivo", dio a conocer que "Vozinha refuerza Colo-Colo. El arquero sensación en la Copa del Mundo aceptó la propuesta del equipo por 18 meses".

Con el arribo del portero de 40 años, los Albos tienen aún la opción de dos fichajes más, antes del cierre del libro de pases, que se concreta a mediados de agosto, y con ello habrá concretado uno de los anhelos del entrenador Fernando Ortiz de reforzar la portería y acompañar al juvenil arquero Gabriel Maureira, que en septiembre tomará parte de los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, con la selección Sub20.