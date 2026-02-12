Alarcón y más refuerzos en Colo Colo: "Con lo que tenemos estamos para competir"

Futbol, Colo Colo vs Everton. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Tomas Alarcon es fotografiado durante el partido de primera division contra Everton disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 07/02/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Feb. (ATON) -

El volante aseguró que una nueva incorporación al Cacique sería positiva, aunque enfatizó que el plantel ya está bien conformado para competir en el Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa de la Liga.

Pese a que ha sumado varios refuerzos, Colo Colo no ha cerrado el tema de fichajes en este inicio de temporada 2026 del fútbol chileno.

Frente a esto, el volante Tomás Alarcón aseguró que una nueva incorporación sería positiva, aunque enfatizó que el plantel del Cacique ya está bien conformado para competir en el Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa de la Liga.

"El plantel está bien conformado en todo sentido, tenemos mucha gente de la cantera y la calidad del jugador formado en Colo Colo es muy buena, lo han demostrado todos los chicos que han tenido la oportunidad. Justin (Cuevas) con el gol demuestra que la cantera tiene talento, y eso nos ayuda a nosotros, vienen con ganas e ímpetu", expresó el mediocampista en la conferencia de prensa de este jueves.

"Si llega otro refuerzo a sumar, sería bueno, pero con lo que tenemos estamos capacitados para competir en los torneos", añadió el ex O'Higgins de Rancagua.

Sobre la mejoría mostrada en el triunfo ante Everton, sostuvo: "Hemos mejorado mucho en comparación al primer partido (con Limache), sobre todo en lo táctico. En el primer partido no encontramos bien la forma de presionar. Ahora en este partido con Everton fue distinto, la solidez defensiva fue mejor a nivel de todo grupo, cambiamos la presión desde arriba, y generó confianza a todos y en los volantes, que tenemos que hacer el ida y vuelta".

Consultado sobre las indicaciones de su compañero Arturo Vidal al borde de la cancha, comentó: "Lo tomo súper bien, sea Arturo o el jugador que sea que de indicaciones para que el equipo sume, o para que un compañero recuerde algo táctico. Lo veo positivo, y más que venga de Arturo, que es un referente de nosotros. a todos nos gusta que esté metido en el equipo, con esa unión. Cualquiera que esté al lado del profe (Fernando Ortiz), sin faltar el respeto a nadie, es algo positivo para el club, demuestra que queremos ganar todos".

Por último, Alarcón se refirió a su titularidad en este 2026: "Me siento con más protagonismo, con más confianza. El año pasado no la tenía, jugué pocos partidos, y los que me tocaba entrar, quería demostrar, pero no tenía ritmo, sin competencia y era difícil. Ahora estoy tranquilo, trabajo mucho para ganarme el puesto, y quiero mantener la titularidad para agarrar confianza y demostrar lo que he sido como jugador en toda mi carrera".