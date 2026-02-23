Alarma en la U: Lucas Assadi se podría perder el Superclásico ante Colo Colo

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, Chile. 22/02/2026 Felipe - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Feb. (ATON) -

El volante y figura del cuadro azul fue reemplazado en el entretiempo del empate ante Deportes Limache por dolencias en el tobillo izquierdo y se cree que podría haber sufrido un esguince.

Universidad de Chile ya tiene que dejar atrás el amargo empate a 2 resignado frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional, resultado que le significó seguir sin conocer la victoria en el Campeonato Nacional 2026.

Es que los azules ahora tendrán un durísimo desafío por delante como es el Superclásico del domingo ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Y de cara al derbi frente al Cacique, en el conjunto estudiantil se encendieron las alarmas por Lucas Assadi, una de las figuras del club.

El talentoso volante fue reemplazado en el cotejo frente al cuadro "tomatero" en el entretiempo por dolencias en uno de los tobillos y es duda para el encuentro ante los albos.

Según dio a conocer radio Cooperativa, el jugador se deberá realizar exámenes médicos, aunque se cree que tiene un esguince, el cual se tendrá que confirmar y determinar su grado.