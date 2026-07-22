Alcalde adelantó suspensión de duelo de Coquimbo:"La prioridad son las personas"

Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Semifinales, Copa de la Liga 2026. El equipo de Coquimbo Unido es fotografiado durante la serie de penales contra Union La Calera en un partido copa de la liga disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El partido entre los "piratas" y Universidad de Concepción, que estaba programado para este sábado por el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, no se jugará debido a la emergencia que se vive en la región por el sistema frontal.

Este fin de semana se reanudará el Campeonato Nacional 2026 con el inicio de la segunda rueda. Sin embargo, había unos partidos que estaban en duda, debido a los estrategos causados por el sistema frontal que afecta desde la semana pasada al país.

Uno de ellos era el que Coquimbo Unido iba a recibir a Universidad de Concepción este sábado, a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, todo por la emergencia que se vive en la zona, que desde el lunes se decretó Estado de Catástrofe para toda la región.

Y el cotejo será suspendido. Así lo adelantó el alcaldo de Coquimbo, Ali Manouchehri, quien en conversación con radio ADN expresó: "Llamé a Pablo Milad, haciendo ver mi preocupación por la contingencia que está teniendo la comuna y la región".

"Estamos utilizando el estadio como centro de emergencia. Estamos en un Estado de Catástrofe, y con eso Carabineros y las Fuerzas Armadas quedan completamente replegados a la emergencia", añadió.

Además, agregó: "El presidente estuvo de acuerdo, no hay duda de aquello, las prioridades hoy día son las personas. Lo más probable es que esto se ratifique en las próximas horas".