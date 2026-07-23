Futbol, Universidad de Concepcion vs Union San Felipe El equipo de la Universidad de Concepcion juega de local en el recinto penquista que tine capacidad para albergar 33 mil espectadores. Estadio Ester Roa Rebolledo en Concepcion, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jul. (ATON) -

El jefe comunal Héctor Muñoz dio su visto bueno y habilitó el principal reducto penquista para el choque del fin de semana entre lilas y rancagüinos.

Tras días de incertidumbre, finalmente este jueves llegó el visto bueno para el estadio Ester Roa Rebolledo albergue el partido del domingo entre Deportes Concepción y O'Higgins, duelo válido por la 16a fecha de la Liga de Primera.

Fue el propio alcalde de la capital del Biobío, Héctor Muñoz, quien entregó la noticia después de una visita inspectiva junto a otras autoridades municipales y dirigentes del León de Collao, donde confirmó que el compromiso se llevaría acabo siempre que el tiempo así lo permita.

"La cancha está en condiciones de jugar. Si pueden haber algunos problemas se puede recuperar nuevamente para el partido de la próxima semana y eso es lo que conversamos con el equipo", comentó durante esta jornada el jefe comunal.

En esa misma línea, el edil subrayó que "siempre van a haber problemas en una ciudad como Concepción que llueve bastante, pero también en el día a día los partidos tienen que seguir, no estamos en estado de catástrofe".

En lo deportivo, es importante recordar que el Capo de Provincia, que esta noche enfrenta a Boca Juniors por Copa Sudamericana, marcha décimo en el Campeonato Nacional con veinte puntos. Por su parte, el cuadro lila se encuentra en la 14a ubicación con catorce unidades.