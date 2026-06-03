Alcalde Manouchehri quiere que Coquimbo reciba a Platense en casa

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Tolima. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. Hinchas de Coquimbo Unido son fotografiados durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El jefe comunal informó sobre la actualización del aforo del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, hito clave para que el recinto nortino reciba el visto bueno de la Conmebol de cara a los octavos de final de Copa Libertadores.

Aunque faltan más de dos meses que para que Coquimbo Unido enfrente a Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores, el alcalde de la ciudad portuaria, Ali Manouchehri, hizo un especial anuncio para todos los hinchas del cuadro aurinegro.

Por medio de redes sociales, el jefe comunal dio cuenta de la ampliación de aforo del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, que actualmente oscila entre 18.500 y 18.750 personas, con el objetivo de cumplir con los 20 mil espectadores que exigen Conmebol para los partidos de playoffs, octavos y cuartos de final.

"Estamos trabajando unidos porque entendemos lo que este momento significa para nuestra gente. Queremos que cuando ruede la pelota, sea el puerto el que abrace a sus jugadores, que sea nuestra hinchada la que haga temblar las tribunas y que el continente entero vea la pasión de esta tierra pirata", explicó el otrora futbolista del conjunto filibustero.

El edil remarcó que "haremos todo lo posible para que esta historia se escriba aquí, donde nació este sueño. Porque hay noches que pertenecen a una ciudad, y esta noche de Libertadores le pertenece a Coquimbo".

Es importante mencionar que para cumplir con las exigencias del ente rector del fútbol sudamericano se ordenó el retiro de butacas tanto en la galería norte y sur, incrementando así el número de hinchas de pie.