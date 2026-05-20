Alcalde de Ñuñoa condicionó el regreso de hinchas visitantes al Superclásico

Futbol, Universidad de Chile vs Colo Colo Fecha 7, Liga de Primera 2025 El jugador de Universidad de Chile Javier Altamirano, izquierda, disputa el balon contra Claudio Aquino de Colo Colo durante un partido de primera division disputado en el estadio - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

Sebastián Sichel golpeó la mesa por la eventual presencia de fanáticos de Colo Colo en su visita al estadio Nacional para enfrentar a Universidad de Chile.

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, rayó la cancha tras el anuncio del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quien adelantó que los clásicos de la segunda rueda de la Liga de Primera contarán con hinchada visitante.

Pese a la expectación que generó el anuncio, el jefe de la comuna donde está emplazado el estadio Nacional remarcó que "esto no es solo la voluntad de que vengan hinchas, sino que hayan medidas esenciales. No hay ninguna posibilidad si no hay biometría, ninguna posibilidad si no hay control del uso de fuegos artificiales adentro del estadio y ninguna posibilidad si no hay un protocolo que no afecta a los vecinos por el cierre de calles".

En esa misma línea, el edil apuntó que "una expectativa que es que vuelvan los hinchas se tiene que hacer realidad en la medida en que se cumplan estos tres requisitos esenciales, porque si no podemos terminar lamentando más tragedias para la comuna y más dolor para el fútbol".

Por último, la autoridad enfatizó que "yo quiero que el fútbol se juegue bien y proteja a quienes van al estadio en forma de paz. Sin biometría, sin un buen sistema de cierre de calles y sin control de focos artificiales, hoy día, no están dadas las condiciones para eso".