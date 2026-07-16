Alejandro Tabilo avanzó a cuartos de final del ATP de Bastad

Archivo - Chile.- Tabilo debutó con sólido triunfo en el cuadro principal de Roland Garros - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Jul. (ATON) -

La raqueta número uno de Chile se impuso en Suecia en un extenso partido al argentino Lautaro Midón.

Alejandro Tabilo (31º del ranking) avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, Suecia, al imponerse al argentino Lautaro Midón (213º) ratificando su condición como uno de los cabezas de serie en el torneo que se juega sobre arcilla.

A pesar de las diferencias en el escalafón, el trasandino le ofreció dura resistencia a la raqueta número uno de Chile.

Cuando Jano rompió el servicio de su adversario en el cuarto game del primer set, y se puso 3-1 arriba del tanteador, parecía que sería una faena más cómoda, pero Midón devolvió de inmediato el quiebre. Y así aconteció de lado y lado en los dos juegos siguientes, donde no pudieron imponerse cuando tenía cada jugador el saque a su favor.

Luego Tabilo y el argentino rubricaron sus servicios, pero en el décimo game el chileno volvió a quebrar, y en 47 minutos se quedó con el primer set.

La segunda manga fue igual de disputada. Sólo el tiebreak pudo desnivelar la paridad entre los tenistas, y se inclinó para Midón, que aprovechó el error de Tabilo en el duodécimo punto, justo para ganar el desempate 7-5 y llevar la definición al set final.

Parecía que el golpe de perder el tiebreak le jugaba en contra a Jano, que vio cómo le quebraban el saque en el cuarto juego. 3-1 abajo y parecía todo allanado para su adversario. Pero nuestro principal jugador se rebeló ante la adversidad, devolvió de inmediato el rompimiento.

Las acciones volvieron a emparejarse, hasta que Tabilo hizo pesar el ranking en el noveno juego. Le arrebató el servicio a Midón, y con el 5-4 a favor, sirvió por el match, donde no quiso prolongar más el encuentro.

Tras 2 horas 43', y un marcador de 6-4; 6-7 (5) y 6-4, Jano se inscribió en los cuartos de final de la arcilla de Bastad, donde chocará con el también argentino Thiago Tirante (61º), con el que tiene un historial favorable de 2-0, ambas victorias esta temporada.

El partido donde buscará el paso a semifinales se escenificará en el cuarto turno del court central este viernes 17 de julio cerca del mediodía de nuestro país.