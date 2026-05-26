Alejandro Tabilo: "La cancha estaba un poco más rápida y me favoreció"

Archivo - Chile.- Tabilo debutó en el main draw de Roma con arrollador triunfo ante ex top 10 - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 26 May. (ATON) -

El tenista chileno entregó la clave para su arrollador triunfo ante el polaco Kamil Majchrzak, por su debut en el cuadro principal de Roland Garros.

Arrollador. Así fue el debut de Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. El chileno derrotó de manera contundente al polaco Kamil Majchrzak (78°) por parciales de 6-1, 6-3 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda.

Tras el cotejo, la primera raqueta nacional se refirió a las claves para estrenarse con una sólida victoria en el main draw del major parisino.

"Muy feliz, fue un gran partido. Empecé muy enfocado y estoy contento porque pude mantener el nivel todo el partido. Me ayudó mucho el saque. Estuve muy cómodo con mi servicio, creo que tuve muy pocas chances de break en contra y lo aproveché mucho", expresó "Jano" en diálogo con ESPN.

Además, agregó que el estado de la cancha le ayudó: "Apenas calenté en esta cancha, noté que era menos arcilla que lo normal. La cancha estaba un poco más rápida y eso me favoreció. Además, justo en el último juego tuve pelotas nuevas y sentí que el servicio me picó increíble. Aproveché todas esas ventajas".

Por último, sostuvo: "El saque me funcionó mucho hoy día, eso me dejó jugar más suelto, también con la derecha. Saqué muy bien y sentía que tenía lista la derecha para jugar".

Consignar que en segunda ronda Tabilo enfrentará al monegasco Valentin Vacherot (19°), 16° sembrado y quien eliminó al qualy francés Thomas Faurel (378°) por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (6).