Alejandro Tabilo conoció su camino en el ATP de Queen's

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera El tenista Alejandro Tabilo de Chile regresa la bola en contra de Tomas Barrios Verade Chile por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club Deportivo San Carlos de Apoquindo en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El chileno arrancará su participación en la gira de pasto en el prestigioso torneo londinense, certamen donde podría cruzarse con su bestia negra en segunda fase.

El tenista nacional Alejandro Tabilo (31° del ranking mundial) conoció este sábado la ruta para su participación en el prestigioso ATP de Queen's, su primera parada en la gira de pasto previo al arranque de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El chileno debutará ante un rival proveniente de la qualy, mientras que en la siguiente instancia se verá las caras con el vencedor del cruce entre el polaco Kamil Majchrzak (76°) y el checo Jiri Lehecka (12°), segundo cabeza de serie.

Con el primero de ellos el historial es favorable para el criollo, quien se impuso en las dos ocasiones en que lo ha enfrentado, la más reciente de ellas en su estreno en Roland Garros el 26 de mayo pasado.

El caso de la "Pantera" es completamente opuesto, ya que el oriundo de Mladá Boleslav ha derrotado a "Ale" en sus cuatro encuentros previos, dos de los cuales han ocurrido en 2026, puntualmente en los Masters 1.000 de Montecarlo y Madrid.