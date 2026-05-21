Alejandro Tabilo y Cristian Garin tienen rivales para debutar en Roland Garros

Chile.- Garin superó la qualy en Roma, mientras Barrios dijo adiós con increíble derrota - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

Mientras "Jano" fue emparejado con un tenista europeo que no enfrentaba desde 2022, "Gago" hará su estreno ante una joven promesa estadounidense.

Este jueves se realizó el sorteo de Roland Garros, el cual determinó la suerte de los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) y Cristian Garin (116°) para el segundo Grand Slam de la temporada.

"Jano", quien viene de alcanzar las semifinales en el Challenger de Valencia, fue emparejado en primera ronda con el polaco Kamil Majchrzak (77°), rival que enfrentó por única vez en la primera ronda del US Open 2022, con triunfo criollo por 6-1, 6-4, 6-7(3) y 6-1.

Si logra repetir lo hecho hace cuatro años en el major norteamericano, el nacido en Toronto desafiará en segunda fase al ganador del choque entre el monegasco Valentin Vacherot (18°) y un jugador proveniente de la qualy.

"Gago", en cambio, no tuvo tanta fortuna para su estreno. El ariqueño, antecedido de tres caídas en el circuito, desafiará Learner Tien (20°), joven promesa estadounidense de apenas veinte años. La única vez que midieron fuerzas fue en las etapas clasificatorias para el Masters de Indian Wells de 2023 con victoria para el nortino por 7-5 y 7-6 (7).

En caso de volver a imponerse, el "Tanque" chocará en la siguiente instancia a un oponente proveniente de la qualy o al chino Zhizhen Zhang (226°).